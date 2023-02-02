США выделят Украине и Молдавии 135 млн долларов
Вашингтон, 2 февраля 2023, 13:34 — REGNUM Правительство Соединённых Штатов решило передать $135 миллионов на восстановление экономики Украины и помощь Молдавии, это следует из заявления, опубликованного на сайте Агентства США по международному развитию.
Согласно опубликованным данным, средства будут выделены из ликвидированного Американо-российского инвестиционного фонда.
Ещё 18 миллионов долларов пойдут на поддержку гражданского общества и независимых организаций России.
Напомним, что Американо-российский инвестиционный фонд был создан в 1995 году с целью организации инвестиций в экономику России. Фонд вкладывал средства в ряд сфер, включая медиа, потребительские товары и финансовые услуги. Был ликвидирован в 2008 году.
Между тем журналисты The New York Times утверждают, что правительство Соединённых Штатов лжёт о поставках вооружения на Украину, чтобы спровоцировать страны ЕС на подобные действия.
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