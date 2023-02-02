Ужгород, Украина, 2 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен приехал в Ужгород, сообщает 2 февраля пресс-служба Закарпатской областной военной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ужгород

У австрийского лидера запланирована встреча с руководством администрации, на которой будут рассмотрены перспективы межрегионального сотрудничества Закарпатья с федеральными землями Австрии.

Стороны также намерены обсудить дальнейшую поддержку украинцев в противостоянии с Россией, уточнили в военной администрации.

Кроме этого, австрийская делегация посетит медицинский центр Общества Красного Креста Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент Австрии посетил Киев, где встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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