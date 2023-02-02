Москва, , 13:25 — REGNUM 71-летняя жительница Зеленограда скончалась в машине такси у входа в поликлинику, сообщил 2 февраля источник ИА REGNUM в правоохранительных органах. Это произошло 31 января, но стало известно только сейчас.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Днём 31 января 71-летняя жительница Зеленограда почувствовала себя плохо и вызвала такси, чтобы добраться до поликлиники, которая находилась в километре от её дома. Она спустилась на улицу и села в машину на переднее сиденье рядом с водителем. Пассажирка объяснила таксисту, что ей нездоровится, и попросила поскорее доставить её в ближайшую поликлинику. Дорога должна была занять около 6 минут. Но к концу поездки состояние женщины резко ухудшилось, она стала задыхаться, а потом и вовсе перестала подавать признаки жизни. До дверей поликлиники оставалось всего 50 метров. Водитель позвал медиков на помощь, но они уже ничего не смогли сделать, женщина скончалась.

«В автомобиле такси у поликлиники №201 скончалась 71-летняя жительница Зеленограда. Со слов водителя, во время поездки пассажирке стало плохо, она начала хрипеть и задыхаться. Предварительный диагноз: острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщил источник ИА REGNUM.