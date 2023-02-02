Военный эксперт Подоляка: через неделю–две ВСУ в Северске будет грозить глубокий охват

Северск, , 13:22 — REGNUM Российские подразделения штурмовали линию обороны ВСУ у села Васюковка (Артемовский район ДНР), перешли приток речки Бахмутовки, прорвали оборону противника, но ещё не зачистили этот укрепрайон, указал 2 февраля военный аналитик Юрий Подоляка.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я так понимаю, будут зачищать сегодня, после чего будет произведена перегруппировка. А следующий бросок будет уже в тыл Северску, после чего судьба группировки ВСУ в Северске будет предопределена», — сказал Подоляка ИА REGNUM.

Эксперт упомянул начавшееся 1 февраля мощное наступление российских сил из района Кременной в направлении Красного Лимана. «Это решает задачи и на данном направлении, но также производится глубокий охват северской группировки противника. Она буквально в ближайшее время — я думаю, что в ближайшую неделю, может, две — она будет поставлена перед такой же дилеммой, которую я описал для Артёмовска», — пояснил Подоляка.

Ранее 2 февраля военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале сообщил, что российские военнослужащие обратили в бегство ВСУ под населённым пунктом Кременная в ЛНР. Как передает ТАСС, поступает информация о том, что ВС России на кременском направлении перешли к наступлению.