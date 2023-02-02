Москва, 2 февраля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. У отечественных предприятий молочной отрасли сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.

Александр Погожев ИА REGNUM Корова

По её информации, предприятия молочной отрасли России сформировали достаточные запасы компонентов и сырья, в том числе и бактериальных заквасок.

Уточняется, что сырье продолжает поступать в Россию. Для обеспечения потребностей данного сектора специалисты ведут планомерную работу, направленную на стимулирование внутреннего производства пищевых ингредиентов.

Отмечается, что в настоящее время в России реализуют крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок.

Так, в Ярославской области в прошлом году начали строить биофабрику мощностью 160 тонн продукции в год, ещё одну биофабрику намерены построить в Московской области.

Как передавало ИА REGNUM, по словам замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежды Школкиной («Единая Россия»), конкретные предложения и меры дополнительной поддержки молочной отрасли будут разработаны в феврале.

Читайте также: Проблема стратегического уровня: Россия рискует остаться без сметаны и сыра