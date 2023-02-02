В Минсельхозе РФ рассказали об обеспеченности молочной отрасли
В Минсельхозе РФ сообщили о наличии запасов сырья для производства молочных заквасок
Москва, 2 февраля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. У отечественных предприятий молочной отрасли сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России.
По её информации, предприятия молочной отрасли России сформировали достаточные запасы компонентов и сырья, в том числе и бактериальных заквасок.
Уточняется, что сырье продолжает поступать в Россию. Для обеспечения потребностей данного сектора специалисты ведут планомерную работу, направленную на стимулирование внутреннего производства пищевых ингредиентов.
Отмечается, что в настоящее время в России реализуют крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок.
Так, в Ярославской области в прошлом году начали строить биофабрику мощностью 160 тонн продукции в год, ещё одну биофабрику намерены построить в Московской области.
Как передавало ИА REGNUM, по словам замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежды Школкиной («Единая Россия»), конкретные предложения и меры дополнительной поддержки молочной отрасли будут разработаны в феврале.
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