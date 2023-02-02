Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу «Протестного МГУ»

Москва, , 13:26 — REGNUM Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, министр иностранных дел Сергей Лавров и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя вызваны в суд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Тимирязевского суда Москвы.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, поводом для вызова повесткой послужило разбирательство по делу телеграм-канала «Протестный МГУ» и его создателя Дмитрия Иванова.

В пресс-службе рассказали о создании необходимых условий для исполнения сторонами дела процессуальных обязанностей, а также добавили, что обеспечить явку чиновников должна сторона защиты.

Напомним, что создателю телеграм-канала студенту Дмитрию Иванову грозит до 10 лет тюрьмы за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерством науки и высшего образования России утверждена концепция преподавания курса «История России», включающая период до 2022 года.

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