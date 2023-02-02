«Ъ»: Росавиация ищет желающих отправлять рейсы в Африку и Непал

Москва, , 13:26 — REGNUM Росавиация предлагает перевозчикам организовать прямое воздушное сообщение с Непалом и странами Африки. Об этом пишет 2 февраля «Коммерсантъ » со ссылкой на источники.

Катманду. Непал © Sunil Sharma/Zuma/TASS

«В течение января агентство направило перевозчикам телеграммы с вопросами о том, интересны ли им прямые рейсы в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, Маврикий, Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также Непал», — говорится в публикации.

Близкий к Минтрансу источник рассказал, что возможность полётов в африканские страны обсуждалась на совещании с авиакомпаниями, но «конкретных инициатив» не было.

В двух авиакомпаниях изданию сообщили, что готовы рассматривать новые направления при условии, если будет гарантирована сохранность самолётов с двойной регистрацией. Другой источник в отрасли отметил, что перевозчики вряд ли перебросят «очищенные» дальнемагистральные лайнеры с таких популярных и доходных направлений, как Египет, Турция и Таиланд.

На широкофюзеляжные дальнемагистральные самолёты, способные преодолеть больше 6–8 тыс. км, традиционно приходится небольшая доля отечественного авиапарка. В 2022 году их было всего 120 единиц, треть из них — в парке «Аэрофлота».

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