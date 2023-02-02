Москва, 2 февраля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Задержанная накануне полицией председатель Счётной палаты Самарской области Елена Дуброва, возможно, будет помещена сегодня под домашний арест, у нее изъято более 1,2 тыс. патронов к разным видам оружия, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Максим Блинов/РИА Новости Депутат Госдумы Александр Хинштейн

Парламентарий обратил внимание на то, что Дуброва признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием.

По его словам, «при обыске дома у Дубровой было изъято более 1,2 тыс. патронов к разным видам оружия: от охотничьего и мелкокалиберного до боевого, включая патроны к автомату Калашникову и пистолету Макарова».

«В этой связи параллельно возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов)», — добавил Хинштейн в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело, в рамках которого накануне задержана председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва, было возбуждено полицией в конце 2022 года по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).