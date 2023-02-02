Москва, , 13:12 — REGNUM Москва решит все вопросы по Украине самостоятельно, несмотря на поставки Киеву вооружения со стороны стран Запада. Об этом 2 февраля заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселёву.

Танкисты ВС РФ в зоне проведения спецоперации © Александр Гальперин/РИА Новости

«Мы решим все вопросы на Украине сами, и мы не обращались к ОДКБ за помощью», — сказал он.

Глава МИД России назвал смешными разговоры о том, что Североатлантический альянс не воюет против России, а только снабжает Киев оружием. Лавров рассказал о существовании систем, управлению которыми сложно обучить в обозримые сроки. Он также предположил, что техника, скорее всего, будет поставляться с боевыми расчетами, а военные, «прилагающиеся к технике», будут оформляться наёмниками.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Кристиан Камбон заявил, что Франция тогда будет считаться участницей конфликта на Украине, когда отправит туда своих солдат.

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