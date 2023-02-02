Москва, 2 февраля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. По итогам 2022 года объём поставок российского продовольствия за рубеж увеличился на 12%, на зарубежные рынки направлено более 70 млн тонн продукции, сообщает 2 февраля пресс-служба Минсельхоза России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

Отмечается, что продукция российских аграриев поставляется в 150 стран.

Появилось более трёх тысяч новых региональных пар «продукт — страна», поставки составили около 1,46 млрд долларов.

В 2022 году велась работа по переориентации экспортных потоков, облегчению условий предоставления господдержки, выстраивались новые логистические цепочки и финансовые операции. Это в дальнейшем будет способствовать увеличению экспорта на приоритетные рынки, добавили в Минсельхозе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия направляет в дружественные страны 81% экспорта продукции АПК.

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