Депутат Госдумы Свистунов: действия США привели к дефрагментации мировой экономики

Москва, , 13:05 — REGNUM Экономическая война, развязанная США по всему миру, вызвала дефрагментацию мировой экономики, считает зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что Россия и Египет намерены увеличивать долю расчетов в национальных валютах. Соответствующие механизмы уже готовятся, и «в духе большего суверенитета» они будут активно использоваться, сказал министр.

Свистунов отметил, что подобная риторика слышится все чаще, а в некоторых случаях уже давно перешла в практику. По его словам, ярким примером экономисты считают торговый союз России с Китаем и Индией.

«Доллар постепенно из мировой валюты превращается лишь в одну из таковых. Это ли не переход к многополярному миру? Причем американцы сами подталкивают мир к подобным изменениям своими же решениями. Ведь не сложно понять, откуда проистекает тенденция, при которой крупнейшие центробанки отказываются от доллара: «грязную зеленую бумажку» вытесняют из госрезервов из-за агрессивной внешнеэкономической политики и огромного внешнего долга США. Да и нет необходимости в долларовых сбережениях при плавающем курсе. Развивающиеся рынки переходят на расчеты в национальных денежных единицах. И чем дальше, тем таких расчетов будет больше», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Свистунов отметил, что процент доллара в мировых резервах в 2022 году достиг своего минимума и это вполне логично, ведь в условиях плавающего обменного курса использование резервов как защитного механизма от обесценивания национальной валюты становится неактуальным.

«При последовательной монетарной политике рынок сам находит равновесие в оптимальной для него точке. Экономическая война, развязанная США по всему миру вызвала дефрагментацию мировой экономики. Мировые державы формируют собственные финансовые и экономические блоки, внутри которых проще использовать собственные национальные валюты для взаиморасчетов», — добавил он.

Парламентарий предположил, что со временем могут понадобиться новые валюты, упрощающие взаиморасчеты внутри этих блоков. Как именно это будет выглядеть пока не вполне ясно, добавил он.

«Много разговоров о единой валюте Бразилии и Аргентины, а также в странах ЕАЭС — расчетной денежной единице, привязанной к золоту для торговли России с Ираном, и так далее. Возможно мир перейдет в систему координат наднациональной валюты, используемой в качестве резерва. Не исключено, что она будет в цифровом виде, выпускаемая ЦБ разных стран на определенных условиях. Или мир полностью перейдет на многополярную финансовую систему, при которой каждая страна в качестве резерва использует национальную валюту, а при необходимости покупки другой валюты — просто выходит на свободный рынок и делает это», — пояснил Свистунов.

Замглавы комитета Госдумы считает, что вариантов развития событий несколько, но среди правдоподобных нет ни одного, при котором доллар в обозримом будущем сохранит свои нынешние позиции.

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