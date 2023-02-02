Москва, 2 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Экономическая война, развязанная США по всему миру, вызвала дефрагментацию мировой экономики, считает зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что Россия и Египет намерены увеличивать долю расчетов в национальных валютах. Соответствующие механизмы уже готовятся, и «в духе большего суверенитета» они будут активно использоваться, сказал министр.

Свистунов отметил, что подобная риторика слышится все чаще, а в некоторых случаях уже давно перешла в практику. По его словам, ярким примером экономисты считают торговый союз России с Китаем и Индией.

«Доллар постепенно из мировой валюты превращается лишь в одну из таковых. Это ли не переход к многополярному миру? Причем американцы сами подталкивают мир к подобным изменениям своими же решениями. Ведь не сложно понять, откуда проистекает тенденция, при которой крупнейшие центробанки отказываются от доллара: «грязную зеленую бумажку» вытесняют из госрезервов из-за агрессивной внешнеэкономической политики и огромного внешнего долга США. Да и нет необходимости в долларовых сбережениях при плавающем курсе. Развивающиеся рынки переходят на расчеты в национальных денежных единицах. И чем дальше, тем таких расчетов будет больше», — написал депутат в своем телеграм-канале.

Свистунов отметил, что процент доллара в мировых резервах в 2022 году достиг своего минимума и это вполне логично, ведь в условиях плавающего обменного курса использование резервов как защитного механизма от обесценивания национальной валюты становится неактуальным.

«При последовательной монетарной политике рынок сам находит равновесие в оптимальной для него точке. Экономическая война, развязанная США по всему миру, вызвала дефрагментацию мировой экономики. Мировые державы формируют собственные финансовые и экономические блоки, внутри которых проще использовать собственные национальные валюты для взаиморасчетов», — добавил он.

Парламентарий предположил, что со временем могут понадобиться новые валюты, упрощающие взаиморасчеты внутри этих блоков. Как именно это будет выглядеть, пока не вполне ясно, добавил он.

«Много разговоров о единой валюте Бразилии и Аргентины, а также в странах ЕАЭС — расчетной денежной единице, привязанной к золоту для торговли России с Ираном, и так далее. Возможно, мир перейдет в систему координат наднациональной валюты, используемой в качестве резерва. Не исключено, что она будет в цифровом виде, выпускаемая ЦБ разных стран на определенных условиях. Или мир полностью перейдет на многополярную финансовую систему, при которой каждая страна в качестве резерва использует национальную валюту, а при необходимости покупки другой валюты — просто выходит на свободный рынок и делает это», — пояснил Свистунов.

Замглавы комитета Госдумы считает, что вариантов развития событий несколько, но среди правдоподобных нет ни одного, при котором доллар в обозримом будущем сохранит свои нынешние позиции.