Европейских чиновников призвали не одеваться как Зеленский
Politico: Евросоюз разослал чиновникам требования по дресс-коду перед поездкой в Киев
Брюссель, 2 февраля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Перед саммитом на Украине Евросоюз разослал требования чиновникам по дресс-коду. Об этом 2 февраля пишет издание Politico.
Отмечается, что европейских чиновников попросили быть в костюмах. При этом должны быть исключены слишком яркие цвета. Также запрещены зелёный цвет и хаки, поскольку одежду таких цветов носит Владимир Зеленский.
Кроме того, чиновников попросили ехать налегке и по возможности не брать с собой чемоданы. Им рекомендовали иметь удобную обувь, теплую куртку или пальто.
Также в памятке было указано, что в поезде, в котором европейские чиновники поедут в Киев, будут отдельные спальные места с одним общим туалетом и без ванной комнаты.
Напомним, саммит ЕС — Украина пройдёт 3 февраля в Киеве.