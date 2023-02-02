Брюссель, 2 февраля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Перед саммитом на Украине Евросоюз разослал требования чиновникам по дресс-коду. Об этом 2 февраля пишет издание Politico.

Oliver Contreras/Zuma/TASS Владимир Зеленский

Отмечается, что европейских чиновников попросили быть в костюмах. При этом должны быть исключены слишком яркие цвета. Также запрещены зелёный цвет и хаки, поскольку одежду таких цветов носит Владимир Зеленский.

Кроме того, чиновников попросили ехать налегке и по возможности не брать с собой чемоданы. Им рекомендовали иметь удобную обувь, теплую куртку или пальто.

Также в памятке было указано, что в поезде, в котором европейские чиновники поедут в Киев, будут отдельные спальные места с одним общим туалетом и без ванной комнаты.

Напомним, саммит ЕС — Украина пройдёт 3 февраля в Киеве.