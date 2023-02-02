Рогов: добровольцы из более чем 40 стран готовы участвовать в СВО на стороне России

Мелитополь, , 13:04 — REGNUM Добровольцы из более чем 40 стран мира готовы участвовать в проведении СВО, сражаясь на стороне России, заявил 2 февраля в эфире радио «Комсомольская правда» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они хотят воевать за понятное дело, понятные идеалы, за общность интересов, сохранение традиционного общества, адекватное будущее для всего мира», — сказал Рогов.

По его словам, необходимо решить логистические вопросы, тогда потенциальным добровольцам будет проще реализовывать свои планы. Это задача для органов власти, отметил Рогов.

Как сообщалось ранее, добровольцы из Турции, прибывшие в Запорожскую область для участия в спецоперации, приступили к прохождению боевой подготовки в составе батальона имени Судоплатова.

В батальоне есть добровольцы и из других стран мира, в частности, Швеции, сообщал ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.