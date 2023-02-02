Военный аналитик Подоляка: для ВСУ в Артёмовске пошел обратный отсчет

Артемовск, , 13:01 — REGNUM Город Артёмовск, по сути, охвачен полукольцом. Если будет проведена удачная атака и ВС России возьмут населенный пункт Ивановское к западу от города, то будет перерезана трасса Константиновка — Артёмовск и взята под довольно плотный огневой контроль дорога в город через Хромово, рассказал 2 февраля ИА REGNUM военный аналитик Юрий Подоляка.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Время в Артёмовске уже пошло, обратный отсчёт пошёл довольно быстро. Сейчас бойцы ЧВК «Вагнер» вышли на очень удобные позиции для штурма Ивановского», — указал собеседник.

Подоляка также упомянул успешные действия наших штурмовых подразделений у Благодатного — к северу от Артёмовска. «Также охватывают Парасковиевку, а взятие Парасковиевки физически перерезает трассу Артёмовск — Славянск. С другой стороны, берётся под огневой контроль упомянутая трасса на Хромово», — отметил Подоляка.

«По сути, это уже тактическое оперативное окружение, и вывести оттуда, из Артёмовска, украинскую группировку можно уже не успеть», — подчеркнул Подоляка.

Соответственно, очень многое зависит от того, насколько противник удержит эти два ключевых населённых пункта, Парасковиевку и Ивановское. «И отсюда счёт уже будет идти на дни», — указал эксперт.

«То есть если мы берём и то, и другое, то счёт уже идёт на дни и противнику надо быстро уходить. И то не факт, что он сумеет уйти, потому что, как и в Соледаре, придётся оставлять довольно серьёзные заслоны и пожертвовать ими, а это уже будут не сотни, а тысячи человек, и потом выстраивать новую линию обороны», — пояснил Подоляка.

1 февраля помощник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Артёмовск находится в оперативном окружении, ВС России, по его словам, смыкают кольцо за городом.