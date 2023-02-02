Москва, 2 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Россия выйдет из текущей геополитической ситуации окрепшей, заявил 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Виталий Белоусов/РИА Новости Сергей Лавров

«Думаю, что из всей вот нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия будет способна еще более эффективно в любой ситуации себя защищать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия противостоит уверенности США в их непогрешимости и исключительности, а также убежденности в их собственном превосходстве. Он отметил, что в США сейчас наблюдается раскол общества, а правящая власть делает попытки это подавить, при этом она пользуется «авторитарными инструментами».

Лавров также отметил, что желающих напугать Москву Пекином хватает. Планы Москвы и Пекина отвечают интересам обеих стран. Они взаимовыгодны, подытожил глава МИД РФ.

Читайте также: Лавров: желающих напугать Россию Китаем хватает