Лавров: Россия выйдет из нынешней ситуации окрепшей
Москва, 2 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Россия выйдет из текущей геополитической ситуации окрепшей, заявил 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия будет способна еще более эффективно в любой ситуации себя защищать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия противостоит уверенности США в их непогрешимости и исключительности, а также убежденности в их собственном превосходстве. Он отметил, что в США сейчас наблюдается раскол общества, а правящая власть делает попытки это подавить, при этом она пользуется «авторитарными инструментами».
Лавров также отметил, что желающих напугать Москву Пекином хватает. Планы Москвы и Пекина отвечают интересам обеих стран. Они взаимовыгодны, подытожил глава МИД РФ.
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