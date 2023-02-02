Эр-Рияд, 2 февраля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Саудовский футбольный клуб из города Эр-Рияд «Аль-Наср» будет выплачивать 10 процентов вознаграждения нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду, остальные 90% будут выплачиваться из государственного бюджета Саудовской Аравии. Об этом 2 февраля пишет The Athletic.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

В конце 2022 года руководство клуба «Аль-Наср» объявило о подписании контракта с Роналду до июня 2025 года.

Согласно данным СМИ, футболист будет каждый год получать 200 млн евро, это делает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

«Это возможность пообщаться с одним из лучших игроков в истории футбола. Это исторический момент для нашего клуба, для королевства Саудовская Аравия и для всего региона», — приводит издание слова собственного источника.

Уточняется, что Федерация футбола Саудовской Аравии не стала давать комментарии по данному вопросу.

Как передавало ИА REGNUM, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что готов дать показания о финансовых нарушениях в итальянском футбольном клубе «Ювентус».