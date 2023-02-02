Грозный, 2 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Новым вице-премьером, министром имущественных и земельных отношений Чечни назначен 26-летний Хамзат Кадыров. Об этом сообщает «Грозный информ».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

О соответствующем решении сказал глава республики Рамзан Кадыров в ходе совещания правительства региона.

Кадыров охарактеризовал своего племянника как талантливого и исполнительного руководителя, добавив, что он достиг высоких результатов на предыдущих должностях.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни заявил, что лидер датской ультраправой партии Расмус Палудан, который публично сжёг Коран, является религиозным террористом.

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