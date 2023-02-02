Париж, 2 февраля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Франция тогда будет считаться участницей конфликта на Украине, когда отправит туда своих солдат. Об этом 2 февраля заявил глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Кристиан Камбон в эфире телеканала Public Senat.

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

«Нам на этот счёт не поступало претензий от России. Мы лишь отправляем оружие», — сказал Камбон.

По его словам, сейчас французских военных на территории Украины нет. Он добавил, что Франция не пересекает «красную линию», оснащая киевский режим вооружением, в том числе танками AMX-10 RC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что аппетиты киевского режима в вопросе поставок вооружений растут.