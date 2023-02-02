Мадрид, , 13:07 — REGNUM До вступления Украины в Евросоюз ещё очень далеко, считают в некоторых странах. Слова европейских дипломатов об этом приводит испанская газета El Pais.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из дипломатов отметил, что заявления лидеров Евросоюза о прогрессе в евроинтеграции Киева «вызвали недоверие таких стран, как Франция, Германия и Нидерланды, которые утверждают, что вступление в ЕС в реалистичном плане займёт «световые годы».

Издание указало на то, что возможное принятие Украины в ЕС за чересчур короткое время разделило союзников. Так, другой дипломат заявил, что самой Украине не будет пользы от слишком поспешного процесса, а обещания скорее предоставить ей место в ЕС не было бы, не будь конфликта с Россией.

«Мы все выиграем, если всё будет сделано вовремя и по правилам», — сказал собеседник газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в поддержку вступления Украины в НАТО и Евросоюз ранее высказался новый президент Чехии Пётр Павел, ещё не прошедший инаугурацию. Павел уже запланировал визит в Киев.

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