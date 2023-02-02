Депутат Верховной рады: в здание Одесской администрации пришли сотрудники Госбюро расследований

Одесса, Украина, , 13:03 — REGNUM В здание Одесской областной военной администрации (ОВА) 2 февраля пришли сотрудники Госбюро расследований Украины, сообщил в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Здание Одесской областной государственной администрации © Стрингер/ТАСС

По его словам, «ГБР прямо сейчас зашли в Одесскую военную администрацию». «Будут новые аресты?» — добавил депутат.

При этом охрана пыталась не впустить ГБР в административное здание, добавил депутат.

В телеграм-канале «Политика страны» уточняется, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала чиновника ОВА, который якобы требовал деньги с предпринимателей. Им оказался замначальника одного из управлений ОВА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы СБУ Василий Малюк заявил, что масштабные обыски на Украине проводятся по приказу президента страны Владимира Зеленского.

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