Москва, 2 февраля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил экспансионистские планы, продвигаемые польской элитой, болезненной историей страны и амбициями. Такое мнение он выразил 2 февраля в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«У Польши непростая, болезненная, я бы сказал, история, не менее болезненные, не менее непростые амбиции», — сказал он, рассказав о продвижении определенной частью элиты Польши экспансионистских планов, к которым он отнёс «Троеморье» и русофобию.

Как сообщало ИА REGNUM, поляки подняли на смех своего президента Анджея Дуду и поиздевались над его словами, когда он во время визита в Латвию разрисовал «капитуляцию России на коленях».

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