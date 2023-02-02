Симферополь, 2 февраля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В Крыму задержали подозреваемого в участии в запрещенной в России украинской террористической организации. Об этом 2 февраля сообщает телеграм-канал Readovka, ссылаясь на региональное отделение ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации телеграм-канала, в Крыму задержан возможный участник «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По предварительной информации, подозреваемый вступил в батальон в 2016 году.

Как передавало ИА REGNUM, в Херсонской области сотрудники полиции задержали предполагаемого наводчика ВСУ. А в Свердловской области трое российских граждан намеревались совершить теракты на железной дороге, чтобы получить вознаграждение от украинских неонацистов.

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