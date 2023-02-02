Глава МИД России Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста

Москва, , 12:35 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не оскорблял жертв Холокоста.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ранее он процитировал идеологов гитлеровской Германии, занимавшихся окончательным решением еврейского вопроса, и сказал, что и сейчас против Россию собирают всю Европу во главе с США, чтобы «окончательно, при жизни нынешнего поколения решить русский вопрос».

«Да, пусть не в газовых камерах, но сделать так, чтобы Россия прекратила существование как великая держава, отодвинуть ее на задворки, разрушить экономику», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

После этого, подчеркнул дипломат, нечистоплотные политики стали заявлять, что под такими сравнениями он якобы оскорбил память жертв Холокоста.

«Это означает только одно, что на воре горит шапка», — заключил Лавров.

Напомним, 18 января во время пресс-конференции Лавров заявил, что США сформировали коалицию, в которую входят почти все европейские страны, и ведут войну против России на территории Украины.

Холокост. Немецкий концлагерь

Он напомнил, что Наполеон мобилизовал против Российской империи почти всю Европу, а Гитлер — против СССР. По его словам, США поставили перед собой задачу «окончательного решения русского вопроса».

Добавим, что про евреев Лавров в своей речи не упоминал.