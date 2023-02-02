Москва, 2 февраля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Министерством науки и высшего образования России утверждена концепцию преподавания курса «История России», включающая период до 2022 года, сообщил 2 февраля глава ведомства Валерий Фальков.

Илья Наймушин/РИА Новости Студенты вуза

На заседании экспертного совета по развитию исторического образования директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что не менее 80% преподавания истории в вузах будет направлено на контактную работу со студентами.

Таковой может считаться любая работа, которую не выполняет студент самостоятельно, пояснил Нарышкин.

По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, методические рекомендации для вузов по концепции преподавания предмета для студентов неисторических специальностей подготовят в кратчайшие сроки.

Напомним, с 1 сентября 2023 года в вузах РФ для студентов неисторических специальностей внедрят обновлённый курс российской истории.

Кроме этого, к 1 августа по поручению президента России Владимира Путина будет разработан и включен в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности».

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