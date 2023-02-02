Москва, 2 февраля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не успел попробовать подаренное ему российское виски «Прасковейское», поскольку у него в приоритете сейчас виски из Киргизии. Об этом 2 февраля он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Григорий Сысоев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

На вопрос о том, попробовал ли Лавров виски российского производства, он ответил: «Мне подарили, по-моему, называется «Прасковеевка», сорт виски. Но на приоритетном месте у меня стоит бутылка, на которой написано «Кыргыз виски».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Запад рассматривает Молдавию на роль «новой Украины».