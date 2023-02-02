Лавров: хочешь мира — будь готов себя защищать

Москва, , 12:31 — REGNUM Тот, кто хочет мира, должен быть готов себя защищать, заявил 2 февраля в интервью «России 24» и РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова «России 24» © Григорий Сысоев/РИА Новости

Принцип «хочешь мира — готовься к войне» ему не близок, сказал Лавров.

«Я за мир однозначно. Я бы сформулировал так: «Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать», — заявил министр.

Из нынешней геополитической ситуации Россия выйдет окрепшей и будет способна защищать себя в любой ситуации еще более эффективно, добавил он.

Как сообщалось ранее, Лавров также заявил, что Запад хочет нанести России такое поражение, от которого она не сможет оправиться, но Россия не позволит этого сделать.