Москва, , 12:36 — REGNUM Желающих напугать Москву Пекином хватает. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всё относительно. Нас ведь тоже обвиняют, что мы большие и всех обижаем вокруг нас. Бывшие советские республики якобы, значит. И не встречают должного уважения», — сказал он, добавив, что «таких желающих будет много».

По словам Лаврова, все стремятся затруднить сотрудничество и координацию между Россией и Китаем. Он подчеркнул, что планы Москвы и Пекина отвечают интересам обеих стран. Они взаимовыгодны, подытожил глава МИД РФ.

Говоря об идеологии «исключительности» американцев, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это колониальными традициями, которые основаны на идее всех подчинить и жить за счет других.

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