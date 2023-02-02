Песков призвал не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» в конфликте на Украине

Москва, , 12:25 — REGNUM Значение американской ЧВК «Моцарт» не следует преувеличивать, она не сыграла значимой роли. Об этом 2 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

На просьбу прокомментировать статью в The New York Times о причинах провала ЧВК «Моцарт» на Украине Песков сказал:

«Предлагаю не преувеличивать значение [такой] ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую бы играла [такая] ЧВК с таким названием».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в The New York Times вышла статья, в которой говорится том, что ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, финансовых нарушений и разгула в стриптиз-клубах.

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