Москва, , 12:25 — REGNUM Россия противостоит уверенности США в их непогрешимости и исключительности, а также убежденности в их собственном превосходстве. Об этом заявил 2 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова «России 24» © Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, идея исключительности и абсолютная убежденность в собственной непогрешимости, в собственном превосходстве является главной причиной, по которой Россия сейчас противостоит тем странам, которые через руководство Украины ведут против Российской Федерации «гибридную, да уже и не столько гибридную, войну».

Он отметил, что в США сейчас наблюдается раскол общества, а правящая власть делает попытки это подавить, при этом она пользуется «авторитарными инструментами».

Как передавало ИА REGNUM, говоря об идеологии «исключительности» американцев, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это колониальными традициями, которые основаны на идее всех подчинить и жить за счет других. По его словам, Запад рассматривает Молдавию на роль «новой Украины».

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