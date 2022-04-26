Украина, 15 мая, 2006, 17:27 — ИА Регнум. До конца 2006 года Украина откажется от ввоза мяса из-за границы. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил 15 марта в Киеве министр агропромышленной политики страны Александр Барановский .

По словам министра, рост производства мяса в январе-апреле 2006 года составил 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, Барановский прогнозирует стремительный рост объёмов продукции свиноводства. По его мнению, до конца года поголовье свиней в хозяйствах Украины достигнет 2 миллионов голов, то есть увеличится вдвое. В настоящее время, добавил министр, в стране строятся и реконструируются более 200 свиноводческих комплексов, активно внедряются европейские технологии производства свиней. "Импортное мясо нам просто не нужно", - сказал в связи с этим Барановский.