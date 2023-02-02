Москва, 2 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Москва ответит на объявление Австрией четырех российских дипломатов персонами нон грата, сообщили 2 февраля в МИД России.

YURI KOCHETKOV/EPA/TASS МИД РФ

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австрия объявила четырёх российских дипломатов персонами нон грата.

В Вене заявили, что российские дипломаты якобы предприняли действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире.

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