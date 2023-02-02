Брюссель, 2 февраля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Под санкции Евросоюза и США могут попасть ещё несколько человек, в их числе телеведущая Ксения Собчак, певец Филипп Киркоров и американский актёр Стивен Сигал. По мнению ряда западных политиков, они, как и ряд других граждан, поддерживают специальную военную операцию, сообщает 2 февраля брюссельский портал Euractiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Группа политиков направила письмо председательствующему в Совете ЕС министру иностранных дел Швеции Тобиасу Билльстрёму с призывом ввести санкции также в отношении главы «Норникеля» Владимира Потанина, предпринимателя Владимира Лисина, генерального директора Росатома Алексея Лихачёва, лидера Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева и композитора Игоря Крутого.

Также под санкции может попасть бывший депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день февраля 2023 года минфин США ввёл санкции против десяти человек и 12 компаний, связанных с Россией.

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