Песков: мне неизвестно о мероприятиях по случаю годовщины начала специальной военной операции

Москва, , 12:09 — REGNUM Пока нет информации о том, будут ли мероприятия по случаю годовщины начала специальной военной операции. Об этом 2 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мне неизвестно о каких-либо мероприятиях, которые бы планировались в эти дни», — сказал Песков.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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