В Кремле отказались от дополнительных комментариев по перспективам ДСНВ

Москва, , 12:12 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать дополнительные комментарии по поводу Соединённых Штатов и их готовности к продолжению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом он заявил 2 февраля в ходе встречи с журналистами.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мне нечего добавить к тому, что было сказано вчера по этой теме», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Россия считает продолжение действия Договора о стратегических наступательных вооружениях очень важным. В свою очередь, представительница Белого дома Кара Аберкромби заявила, что комментарий пресс-секретаря российского лидера свидетельствует о заинтересованности Москвы и Вашингтона в договоре о СНВ.

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