Москва, , 12:29 — REGNUM На северо-востоке Москвы умер известный писатель Владимир Некрасов, сообщил 2 февраля источник ИА REGNUM в системе здравоохранения Москвы. Отмечается, что последние несколько лет генерал-майор в отставке был прикован к кровати.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Вечером 31 января сын Владимира Филипповича позвонил в полицию и сообщил, что его отец скончался. Последние дни писатель провел в кругу семьи, с ним постоянно находились его супруга и сын.

— Пенсионер на протяжении длительного времени страдал хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и последние пару лет провел, не вставая с кровати, — сообщил источник ИА REGNUM.

Владимир Филиппович Некрасов родился 22 октября 1931 года в селе Таловка Свердловского района Нижневолжской области. В 1980-е годы генерал-майор Некрасов возглавлял Центральный архив внутренних войск МВД СССР, в 1987 году стал заместителем начальника Академии МВД СССР.

Во время службы изучал историю и писал книги, за которые не раз становился лауреатом многочисленных премий в области литературы. Самые известные книги писателя: «Тринадцать «железных» наркомов», «МВД в лицах», «МВД России. Энциклопедия».