Песков отреагировал на кадровую перестановку в «Аэрофлоте»
Москва, 2 февраля 2023, 12:08 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал создание нового департамента регионального развития компанией «Аэрофлот». Своё мнение он выразил 2 февраля в ходе встречи с журналистами.
В СМИ появилась информация, что департамент возглавил Алексей Силуанов, сын министра финансов РФ.
«Я не располагаю информацией, сын ли это Антона Силуанова или нет», — сказал представитель Кремля, назвав вопрос «скорее корпоративным».
Песков подчеркнул, что «Аэрофлот» не является подведомственной Министерству финансов организацией.
«Кто бы это ни был, никакого конфликта интересов нет», — подытожил он.
Ранее появилась информация о том, что сын главы Минфина Алексей Силуанов возглавил новый департамент «Аэрофлота».
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