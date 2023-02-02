Москва, 2 февраля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал создание нового департамента регионального развития компанией «Аэрофлот». Своё мнение он выразил 2 февраля в ходе встречи с журналистами.

Александр Гальперин/ РИА Новости Аэрофлот

В СМИ появилась информация, что департамент возглавил Алексей Силуанов, сын министра финансов РФ.

«Я не располагаю информацией, сын ли это Антона Силуанова или нет», — сказал представитель Кремля, назвав вопрос «скорее корпоративным».

Песков подчеркнул, что «Аэрофлот» не является подведомственной Министерству финансов организацией.

«Кто бы это ни был, никакого конфликта интересов нет», — подытожил он.

Ранее появилась информация о том, что сын главы Минфина Алексей Силуанов возглавил новый департамент «Аэрофлота».

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