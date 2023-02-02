Лавров: Запад рассматривает Молдавию на роль «новой Украины»

Москва, , 11:59 — REGNUM Запад рассматривает Молдавию на роль «новой Украины». Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдавию», — сказал Лавров.

Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду, которая имеет румынское гражданство, сама рвётся в НАТО и готова к объединению с Румынией.

По словам Лаврова, Запад смог поставить Санду на пост президента достаточно специфическими и далеко не свободно-демократическими методами.

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