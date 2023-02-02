Лавров рассказал, кого рассматривает Запад на роль «новой Украины»
Лавров: Запад рассматривает Молдавию на роль «новой Украины»
Москва, 2 февраля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Запад рассматривает Молдавию на роль «новой Украины». Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Лавров
«Сейчас на эту роль приглядывают Молдавию», — сказал Лавров.
Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду, которая имеет румынское гражданство, сама рвётся в НАТО и готова к объединению с Румынией.
По словам Лаврова, Запад смог поставить Санду на пост президента достаточно специфическими и далеко не свободно-демократическими методами.
Читайте также: Молдавия получила от Румынии первую партию дров на зиму