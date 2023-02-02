Лавров: в планы США входит экономическое подавление Европы
Москва, 2 февраля 2023, 11:58 — REGNUM В планы Соединенных Штатов входит экономическое подавление стран Европы, процесс уже пошел, заявил 2 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров добавил, что промышленность Германии «бежит туда, где есть льготы, а льготы эти однозначно дискриминационные и однозначно направлены на подрыв европейской промышленности».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США угрожают нейтральным странам вторичными санкциями, требуя отказаться от сотрудничества с Россией.
Вашингтон движим «навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России», отметила она. Шантаж при этом лицемерно именуется «солидарностью», напомнила Захарова.
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