Москва, 2 февраля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В планы Соединенных Штатов входит экономическое подавление стран Европы, процесс уже пошел, заявил 2 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Европа

«Параллельно экономически подавить Европу, нет сомнений, это входило в планы тех, кто живет осознанием исключительности своей страны и необходимости ее делать и оставлять сувереном во всем мире», — сказал дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».

Лавров добавил, что промышленность Германии «бежит туда, где есть льготы, а льготы эти однозначно дискриминационные и однозначно направлены на подрыв европейской промышленности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США угрожают нейтральным странам вторичными санкциями, требуя отказаться от сотрудничества с Россией.

Вашингтон движим «навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России», отметила она. Шантаж при этом лицемерно именуется «солидарностью», напомнила Захарова.

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