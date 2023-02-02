Москва, 2 февраля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что украинский президент Владимир Зеленский не ощущает себя самостоятельной фигурой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В эфире «Россия 24» министр предположил, что Зеленским манипулируют и сам украинский президент не ощущает себя самостоятельной фигурой.

Лавров отметил, что никто не попытался убедить Киев в необходимости переговоров, не одёрнув Зеленского, когда тот находится «в приподнятом состоянии» и говорит, что не понимает, с кем ему разговаривать в России.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине заявили, что американская служба разведки постоянно ошибалась по поводу возможностей ВСУ на протяжении всего конфликта.