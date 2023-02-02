Москва, , 11:58 — REGNUM Россия не просила партнёров по ОДКБ о содействии в проведении спецоперации на Украине и вряд ли попросит. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 2 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы ни к кому с такой просьбой не обращались», — сказал Лавров.

По его словам, в Москве исходят из того, что располагают всем необходимым для решения задач специальной военной операции и для того, чтобы закончить войну, начатую Западом через украинский режим после госпереворота в 2014 году.

Он добавил, что в будущем Москва, вероятно, не будет обращаться к ОДКБ за помощью, так как не видит в этом нужды «с точки зрения оснащённости наших вооружённых сил и того, как они работают на пространстве специальной военной операции».

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