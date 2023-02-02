Москва, 2 февраля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Временной фактор в конфликте с Украиной не является главным. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Григорий Сысоев/РИА Новости Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова «России 24»

«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор», — сказал Лавров.

По его словам, важен фактор существа и качества итогов, которые обеспечиваются для народа России, а также для тех, кто хочет оставаться частью русской культуры и кого киевская хунта при поощрении Запада лишала всего русского на протяжении многих лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше нужно будет отодвигать ВСУ от российских территорий.