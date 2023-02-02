Лавров: Россия продолжит опровергать ложный тезис об отказе от переговоров
Москва, 2 февраля 2023, 11:47 — REGNUM Утверждения о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине, являются ложью, заявил 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Москва не отказывалась от диалога со странами Европы по теме безопасности, Россия не теряет надежды, что в европейских странах появятся политические силы, которые способны действовать в собственных национальных интересах, а не стремиться угодить кому-то «за океаном».
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