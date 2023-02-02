Москва, 2 февраля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Утверждения о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине, являются ложью, заявил 2 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

Григорий Сысоев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Нашей дипломатии есть чем заниматься — постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что Москва не отказывалась от диалога со странами Европы по теме безопасности, Россия не теряет надежды, что в европейских странах появятся политические силы, которые способны действовать в собственных национальных интересах, а не стремиться угодить кому-то «за океаном».

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