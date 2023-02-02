Москва, , 11:53 — REGNUM Алексей Силуанов возглавил новый департамент регионального развития авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в компании.

Аэрофлот Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что на новую должность Силуанов заступил в начале января. По данным из внутренней рассылки компании, новый департамент создан для усиления развития региональных перевозок. В его ведении также будет «координация развития региональных хабов».

Агентство указывает, что Алексей Силуанов — сын главы Минфина Антона Силуанова. Ранее он работал в департаменте планирования и развития парка воздушных судов «Аэрофлота».

Как сообщало ИА REGNUM, торговлю наличными дирхамами Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) запустил Сбербанк.

Читайте также: Сбербанк начал продавать наличные дирхамы ОАЭ