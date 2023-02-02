РБК: сын главы Минфина РФ Силуанова возглавил новый департамент «Аэрофлота»
Москва, 2 февраля 2023, 11:53 — REGNUM Алексей Силуанов возглавил новый департамент регионального развития авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в компании.
Уточняется, что на новую должность Силуанов заступил в начале января. По данным из внутренней рассылки компании, новый департамент создан для усиления развития региональных перевозок. В его ведении также будет «координация развития региональных хабов».
Агентство указывает, что Алексей Силуанов — сын главы Минфина Антона Силуанова. Ранее он работал в департаменте планирования и развития парка воздушных судов «Аэрофлота».
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