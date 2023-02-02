Москва, , 11:43 — REGNUM Предложения руководства Украины заключить с Белоруссией пакт о ненападении являются забавными. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, предложения Киева заключить с Минском пакт о ненападении забавны и показывают фантазию властей Украины.

Лавров добавил, что Лукашенко видит абсолютную бессмысленность и провокационность предложений Киева заключить пакт о ненападении.

Как передавало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что западные страны намерены нанести России такое поражение, чтобы она не могла оправиться. Он также сообщил, что чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше нужно будет отодвигать ВСУ от российских территорий.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя дать ни малейшего шанса на реванш силам неонацизма, с которыми Россия сейчас вновь вынуждена вести борьбу.

А российские военнослужащие обратили в бегство ВСУ под населённым пунктом Кременная в Луганской Народной Республике.

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