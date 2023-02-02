Йошкар-Ола, 2 февраля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Суд признал жительницу Марий Эл виновной в убийстве новорожденного ребёнка и назначил ей наказание в виде принудительных работ на полтора года. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Решением Горномарийского районного суда 43-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»)», — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце октября прошлого года россиянка родила в своей квартире девочку, после чего задушила новорожденную петлёй, завернула труп в пакет и спрятала тело на балконе. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы. Позднее наказание было изменено на принудительные работы.

В январе текущего года женщина и её супруг были лишены родительских прав в отношении четырёх несовершеннолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Нижнего Новгорода побила и переехала на автомобиле двух мужчин, в том числе собственного мужа.

Читайте также: Нижегородка переехала мужа автомобилем из-за ревности